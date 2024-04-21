У Польщі проходить другий тур місцевих виборів

У неділю розпочався другий тур місцевих виборів у Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News.

О 7:00 виборчі дільниці відновили роботу в понад 700 гмінах і містах. Мешканці обиратимуть голів гмін, бурмистрів і мерів.

У другому турі місцевих виборів 21 квітня поляки обирають 748 голів гмін, мерів і президентів.

Голосування відбувається, зокрема, у 60 містах, серед яких: Гожув-Велькопольський, Кельце, Краків, Ольштин, Познань, Жешув, Торунь, Вроцлав і Зелена Гура. Створено 11 888 виборчих дільниць.

Завершення голосування заплановано о 21:00, але може бути подовжено внаслідок надзвичайних подій, наприклад, повені, затоплення виборчої дільниці, будівельної чи транспортної катастрофи або необхідності друкувати додаткові бюлетені.

7 квітня у Польщі пройшов перший тур місцевих виборів.

І опозиційна партія "Право і справедливість" ("ПіС"), і політсила прем’єр-міністра Дональда Туска "Громадянська коаліція" ці вибори не виграли, але й не програли.

За результатами остаточного підрахунку голосів, "Право і справедливість" загалом виграла вибори до воєводських сеймиків з результатом 34,27%. Однак партія взяла гору лише в шести воєводствах, раніше вона мала більшість у дев'яти.

Детальніше про перший тур місцевих виборів у Польщі читайте у статті Натяк на реванш: які проблеми уряду Туска показали місцеві вибори у Польщі.