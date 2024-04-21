В Польше проходит второй тур местных выборов

В воскресенье начался второй тур местных выборов в Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polsat News.

В 7:00 избирательные участки возобновили работу более чем в 700 гминах и городах. Жители будут выбирать председателей гмин, бурмистров и мэров.

Во втором туре местных выборов 21 апреля поляки выбирают 748 председателей гмин, мэров и президентов.

Голосование проходит, в частности, в 60 городах, среди которых: Гожув-Велькопольский, Кельце, Краков, Ольштын, Познань, Жешув, Торунь, Вроцлав и Зеленая Гура. Создано 11 888 избирательных участков.

Завершение голосования запланировано в 21:00, но может быть продлено в результате чрезвычайных событий, например наводнения, затопления избирательного участка, строительной или транспортной катастрофы или необходимости печатать дополнительные бюллетени.

7 апреля в Польше прошел первый тур местных выборов.

И оппозиционная партия "Право и справедливость" ("ПиС"), и политсила премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция" эти выборы не выиграли, но и не проиграли.

По результатам окончательного подсчета голосов, "Право и справедливость" выиграла выборы в воеводские сеймики с результатом 34,27%. Однако партия возобладала только в шести воеводствах, ранее она имела большинство в девяти.

Детальнее о первом туре местных выборов в Польше читайте в статье Намек на реванш: какие проблемы правительства Туска показали местные выборы в Польше.