Сенатор США після ключового голосування в Палаті: Путіну зарано відкорковувати шампанське

У США сенатор-демократ Річард Блюменталь привітав схвалення Палатою представників іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, назвавши це повідомленням для світових диктаторів.

Заяву сенатора наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Блюменталь, коментуючи голосування в Палаті, процитував міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса: "Радий, що ти повернулась, Америко".

"Я думаю, що Америка знову у наступі, і це ознака того, що ми можемо об’єднатися двопартійно заради нашої національної безпеки та надіслати повідомлення Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну, світовим диктаторам – занадто рано відкорковувати шампанське, Америка збирається захищати демократію", – підкреслив він.

Сенатор наголосив, що США здатні захищати своїх союзників.

"Ми можемо виробляти необхідні артилерійські снаряди, далекобійну артилерію, ударні гармати. Ми також можемо застосувати санкції та конфіскувати та продати російські активи, щоб забезпечити більше ресурсів для України", – додав він.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Вже повідомлялося, що Пентагону знадобиться менше тижня після завершення усіх процедур ухвалення відповідного законодавства, щоб доставити частину зброї українським підрозділам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.