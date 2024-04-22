Сенатор США после ключевого голосования в Палате: Путину рано открывать шампанское

В США сенатор-демократ Ричард Блюменталь приветствовал одобрение Палатой представителей иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, назвав это сообщением для мировых диктаторов.

Заявление сенатора приводит "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Блюменталь, комментируя голосование в Палате, процитировал министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса: "Рад, что ты вернулась, Америка".

"Я думаю, что Америка снова в наступлении, и это признак того, что мы можем объединиться двухпартийно ради нашей национальной безопасности и послать сообщение Владимиру Путину, Си Цзиньпину, мировым диктаторам – слишком рано открывать шампанское, Америка собирается защищать демократию", – подчеркнул он.

Сенатор подчеркнул, что США способны защищать своих союзников.

"Мы можем производить необходимые артиллерийские снаряды, дальнобойную артиллерию, ударные орудия. Мы также можем применить санкции и конфисковать и продать российские активы, чтобы обеспечить больше ресурсов для Украины", – добавил он.

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

Уже сообщалось, что Пентагону понадобится меньше недели после завершения всех процедур принятия соответствующего законодательства, чтобы доставить оружейную часть украинским подразделениям.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

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