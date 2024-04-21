ЗМІ: Пентагон готовий відправити зброю Україні менше ніж за тиждень після схвалення Конгресом

Пентагону знадобиться менше тижня після завершення усіх процедур ухвалення відповідного законодавства, щоб доставити частину зброї українським підрозділам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post з посиланням на американських посадовців.

Офіційні особи США заявили, що Пентагон готовий надати значну військову допомогу Україні після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.

За словами цих людей, Міністерство оборони, яке попереджало, що Україна поступово поступатиметься російським військам і зіткнеться з приголомшливими втратами без термінових дій на Капітолійському пагорбі, розпочало збір пакету допомоги задовго до майбутніх голосувань, намагаючись прискорити процес.

За словами посадовця, знадобиться менше тижня, перш ніж частина зброї потрапить на поле бою.

Не відразу було зрозуміло, наскільки об’ємним буде пакет, хоча він майже напевно міститиме вкрай необхідні боєприпаси для систем, на які найбільше покладаються українські військові, включаючи 155-мм снаряди, які використовуються в гаубицях НАТО, і боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності.

Також цілком імовірно, що Пентагон надасть Україні свіжий транш обладнання для протиповітряної оборони та боєприпасів, що є життєво необхідною для боротьби з невпинною кампанією Росії проти цивільної інфраструктури країни.



В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.