У Держдумі РФ заявили, що тепер є підстави для конфіскації іноземних активів у Росії

У російській Держдумі вважають, що після голосування Палати представників Конгресу США щодо конфіскації російських активів у Москви є всі підстави піти на симетричний крок щодо іноземних активів в РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РБК.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що США "пішли на крадіжку російських активів".

"Вашингтон пішов на відверто неправове рішення, вчинивши крадіжку. Наша країна тепер має всі підстави прийняти симетричні рішення щодо закордонних активів", – заявив Володін.

Він попередив, що рішення конфіскувати російські активи підірве довіру до США з боку інших держав, бізнесу та інвесторів. Аналогічну думку висловили раніше у Кремлі.

Володін вважає, що рішення США ухвалене, щоб "спровокувати" Євросоюз, де перебуває основна частина російських активів, на такий самий крок. Спікер Думи додав, що Вашингтон "перестав вірити" у перемогу України, тому "готовий давати гроші лише у кредит" чи "не свої".

Нагадаємо, Палата представників США у суботу, 20 квітня, схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.

Читайте також статтю Розморозка на користь України: як ЄС та США планують діяти із заарештованими активами РФ.