Лавров знову заговорив про ризик ядерної війни

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров знову заявив про те, що підтримка України ключовими державами Заходу "створює ризик ядерної конфронтації".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Reuters.

У понеділок 22 квітня очільник МЗС РФ заявив, що США і НАТО буцімто "одержимі ідеєю завдання Росії стратегічної поразки" і це посилює ядерну загрозу, тому що йдеться про ядерні держави.

Лавров висловив особливу стурбованість тим, що Україну підтримує "ядерна трійка" західних держав – США, Британія і Франція – та назвав їх "головними ініціаторами різних провокативних кроків".

"Ми бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня ядерної небезпеки… Захід небезпечно балансує на межі прямого військового зіткнення між ядерними державами, що загрожує катастрофічними наслідками", – заявив Сергєй Лавров.

Наприкінці минулого тижня Лавров заявив, що Швейцарія не може приймати мирну конференцію щодо війни в Україні, тому що з нейтральної держави перетворилась у "відверто ворожу".

Нагадаємо, у суботу 20 квітня Палата представників США після місяців суперечок затвердила проєкт з фінансуванням на подальшу підтримку України, найближчими днями очікується його ухвалення Сенатом.

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