Лавров снова заговорил о риске ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заявил о том, что поддержка Украины ключевыми государствами Запада "создает риск ядерной конфронтации".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Reuters.

В понедельник 22 апреля глава МИД РФ заявил, что США и НАТО якобы "одержимы идеей нанесения России стратегического поражения" и это усиливает ядерную угрозу, потому что речь идет о ядерных государствах.

Лавров выразил особую обеспокоенность тем, что Украину поддерживает "ядерная тройка" западных государств – США, Великобритания и Франция – и назвал их "главными инициаторами различных провокационных шагов".

"Мы видим в этом серьезные стратегические риски, что приводит к повышению уровня ядерной опасности... Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения между ядерными державами, что грозит катастрофическими последствиями", – заявил Сергей Лавров.

В конце прошлой недели Лавров заявил, что Швейцария не может принимать мирную конференцию по войне в Украине, потому что из нейтрального государства превратилась в "откровенно враждебное".

Напомним, в субботу 20 апреля Палата представителей США после месяцев споров утвердила проект с финансированием на дальнейшую поддержку Украины, в ближайшие дни ожидается его принятие Сенатом.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

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