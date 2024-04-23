Байден обговорив з президенткою Єврокомісії підтримку України
Президент США Джо Байден напередодні провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, однією з ключових тем якої стала Україна.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Білого дому.
Під час розмови Байден і фон дер Ляєн обговорили їхню непохитну підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.
Глава ЄК привітала Байдена з нещодавнім ухваленням Палатою представників доповнення до закону про національну безпеку, який матиме важливе значення для задоволення нагальних потреб України на полі бою після того, як він пройде Сенат і президент Байден підпише його.
"Вони говорили про те, наскільки стійка міжнародна підтримка є життєво важливою для боротьби України за свободу", – йдеться у повідомленні.
Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом після ухвалення в Палаті представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Києву.
Після розмови з Байденом Зеленський заявив про домовленість із постачання далекобійних ракет ATACMS для України.