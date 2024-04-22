Зеленський обговорив із Байденом зміст наступного пакету військової допомоги США

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом після ухвалення в Палаті представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Києву.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За словами глави держави, вони обговорили зміст наступного пакету військової допомоги США, і Байден запевнив його, що підпише законопроєкт одразу після його схвалення Сенатом.

"Президент запевнив мене, що пакет швидко затвердять, і що він буде потужним, посилюючи нашу протиповітряну оборону, а також далекобійні та артилерійські можливості", – зазначив Зеленський.

Український лідер висловив вдячність президенту США за непохитну підтримку України та "справжнє глобальне лідерство", а також відзначив двопартійну підтримку законопроєкту й особистий внесок спікера Майка Джонсона та лідера меншості у Палаті представників Хакіма Джеффріса в його ухваленні.

"Інше рішення Палати представників про дозвіл на конфіскацію заморожених російських активів також є потужним сигналом для всіх наших партнерів", – вказав Зеленський.

Глава держави також поінформував президента США про повітряний терор РФ з використанням тисяч ракет, безпілотників і бомб, зокрема розповівши про нещодавній удар по харківській телевежі за кілька хвилин до їхньої розмови.

"Росія чітко сигналізує про свій намір зробити місто непридатним для життя", – зауважив він.

Крім того, повідомив Зеленський, вони обговорили їхню роботу над двосторонньою угодою про безпеку та підготовку до майбутнього Саміту миру в Швейцарії.

Раніше у Держепі розповіли, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення його схвалення в Конгресі.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.