Зеленський заявив про домовленість щодо ATACMS для України

Президент Володимир Зеленський стверджує, що остання телефонна розмова з американським візаві Джо Байденом призвела до домовленостей із постачання далекобійних ракет ATACMS для України.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у вечірньому зверненні 22 квітня.

Зеленський, коментуючи розмову з Байденом, згадав про російський обстріл Харкова й потребу України в протиповітряній обороні та далекобійних засобах ураження.

"Чотири пріоритети ключові – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені", – додав він.

Наразі невідомо, який саме тип ракет ATACMS може отримати Україна та коли це станеться.

Як відомо, США передали Києву невелику партію ATACMS дальністю 160 кілометрів у жовтні 2023 року. Після цього про аналогічні американські поставки не повідомлялось.

Вимога до адміністрації президента США передати далекобійні ATACMS передбачена новим законопроєктом про додаткове фінансування Києва, який Палата представників схвалила 20 квітня.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

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