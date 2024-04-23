Байден обсудил с президентом Еврокомиссии поддержку Украины

Президент США Джо Байден накануне провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, одной из ключевых тем которого стала Украина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Во время разговора Байден и фон дер Ляйен обсудили их непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Глава ЕК поздравила Байдена с недавним принятием Палатой представителей дополнения к закону о национальной безопасности, который будет иметь важное значение для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя после того, как он пройдет Сенат и президент Байден подпишет его.

"Они говорили о том, насколько устойчивая международная поддержка является жизненно важной для борьбы Украины за свободу", – говорится в сообщении.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом после принятия в Палате представителей Конгресса США законопроекта о помощи Киеву.

После разговора с Байденом Зеленский заявил о договоренности о поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.