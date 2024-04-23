У Раді Європі стурбовані через схвалення у Британії закону про висилку мігрантів до Руанди

У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з ухваленням у Британії закону, який передбачає депортацію нелегальних шукачів притулку до Руанди.

Про це йдеться у заяві комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті, повідомляє "Європейська правда".

Він заявив, що ухвалення закону піднімає серйозні питання щодо прав людини шукачів притулку та верховенства права в цілому.

"Уряд Сполученого Королівства повинен утриматися від висилки людей відповідно до політики Руанди і скасувати законопроєкт, який фактично посягає на незалежність судової влади", – підкреслив О'Флаерті.

Комісар наголосив, що управління притулком і міграцією завжди повинно здійснюватися у повній відповідності до міжнародних стандартів.

"У зв'язку з цим я стурбований тим, що законопроєкт дозволяє здійснювати політику висилки людей до Руанди без будь-якої попередньої оцінки їхніх прохань про притулок з боку британської влади в більшості випадків.

Зокрема, законопроект позбавляє осіб, яким загрожує вислання до Руанди, доступу до засобів правового захисту від потенційних порушень абсолютної заборони примусового повернення, а також суттєво обмежує здатність британських судів повністю і незалежно розглядати питання, що виносяться на їхній розгляд", – заявив О'Флаерті.

Він додав, що ухвалення закону є ще одним свідченням триваючої тенденції до "екстерналізації політики притулку та міграції" в Європі, що викликає занепокоєння в глобальній системі захисту прав біженців.

"Це питання буде в центрі моєї пильної уваги як Комісара Ради Європи з прав людини", – зазначив комісар.

Нагадаємо, в ніч на вівторок Палата лордів парламенту Британії схвалила урядовий законопроєкт про висилку нелегальних мігрантів у Руанду, після цього він має стати законом.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в британському парламенті і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини.