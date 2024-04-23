У Сеймі Литви поки не підтримали обмеження на поїздки росіян і білорусів додому

У Сеймі Литви не підтримали пропозицію про встановлення обмежень на кількість поїздок, які білоруси та росіяни з правом проживання у Литві можуть здійснювати у рідні країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок литовський парламент розглянув пропозицію щодо обмеження можливості їздити додому громадян Білорусі, які мають литовську посвідку на проживання, з перспективою втрати посвідки на проживання за порушення цієї вимоги. Проєкт передбачав, що білоруси та росіяни з правом проживання у Литві не мають їздити у рідну країну частіше, ніж раз на три місяці.

Це пояснювали, зокрема, тим, що у такому разі литовським службам простіше буде ретельно перевіряти таких громадян.

У голосуванні щодо втрати тимчасової посвідки на проживання за порушення ліміту на кількість поїздок 20 депутатів Сейму проголосували "за", тоді як проти – 47, і 45 утрималися.

41 депутат підтримав ідею про встановлення ліміту на дозволені поїздки у кількості одна на три місяці; проти висловилися 37 і 39 утримались.

Проєкт також передбачає посилення перевірки білорусів, які в’їжджають до Литви.

Департамент державної безпеки Литви пропонує дозволити білоруським громадянам, які мають посвідку на проживання в країні, їздити до Білорусі тільки у виняткових випадках.

Нагадаємо, Литва з 1 березня закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас". Відтепер на литовсько-білоруському кордоні залишаються працювати лише пункти "Мядінінкай" та "Шальчінінкай", але на них діють обмеження – рух пішоходів і велосипедистів заборонений.