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У Сеймі Литви поки не підтримали обмеження на поїздки росіян і білорусів додому

Новини — Вівторок, 23 квітня 2024, 14:05 — Марія Ємець

У Сеймі Литви не підтримали пропозицію про встановлення обмежень на кількість поїздок, які білоруси та росіяни з правом проживання у Литві можуть здійснювати у рідні країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок литовський парламент розглянув пропозицію щодо обмеження можливості їздити додому громадян Білорусі, які мають литовську посвідку на проживання, з перспективою втрати посвідки на проживання за порушення цієї вимоги. Проєкт передбачав, що білоруси та росіяни з правом проживання у Литві не мають їздити у рідну країну частіше, ніж раз на три місяці. 

Це пояснювали, зокрема, тим, що у такому разі литовським службам простіше буде ретельно перевіряти таких громадян. 

У голосуванні щодо втрати тимчасової посвідки на проживання за порушення ліміту на кількість поїздок 20 депутатів Сейму проголосували "за", тоді як проти – 47, і 45 утрималися. 

41 депутат підтримав ідею про встановлення ліміту на дозволені поїздки у кількості одна на три місяці; проти висловилися 37 і 39 утримались. 

Проєкт також передбачає посилення перевірки білорусів, які в’їжджають до Литви. 

Департамент державної безпеки Литви пропонує дозволити білоруським громадянам, які мають посвідку на проживання в країні, їздити до Білорусі тільки у виняткових випадках.

Нагадаємо, Литва з 1 березня закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас". Відтепер на литовсько-білоруському кордоні залишаються працювати лише пункти "Мядінінкай" та "Шальчінінкай", але на них діють обмеження – рух пішоходів і велосипедистів заборонений.

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Литва