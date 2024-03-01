Литва закривала два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва з 1 березня закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило LRT.

Відтепер на литовсько-білоруському кордоні залишаються працювати лише пункти "Мядінінкай" та "Шальчінінкай", але на них діють обмеження – рух пішоходів і велосипедистів заборонений.

З опівночі також заборонено посадку та висадку пасажирів на залізничних пунктах пропуску "Кяна" та "Кібартай", за винятком окремих випадків, рішення про які приймає Держприкордонслужба.

Влада Литви стверджує, що ці кроки спрямовані на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

Минулого року Департамент державної безпеки попередив, що білоруська розвідка намагалася завербувати людей, які подорожують між Литвою та Білоруссю.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що такими рішеннями будуються "залізні завіси". За її словами, від закриття прикордонних пунктів та ізоляції білорусів виграють лише авторитарні президенти Александр Лукашенко та Владімір Путін.

Нагадаємо, уряд Литви 21 лютого ухвалив рішення закрити з 1 березня прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас".

А до того Міністерство закордонних справ Литви запропонувало уряду країни розірвати чинні угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією та Білоруссю два десятиліття тому.