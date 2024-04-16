Спецслужби Литви хочуть обмежити білорусів з посвідкою на проживання у поїздках на батьківщину

Департамент державної безпеки Литви пропонує дозволити білоруським громадянам, які мають посвідку на проживання в країні, їздити до Білорусі тільки у виняткових випадках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Якщо білоруси не дотримуватимуться обмежень, Департамент пропонує анулювати їхню посвідку на проживання.

Наразі невідомо, якими можуть бути ці виняткові випадки.

Як зазначає литовський мовник, наразі в Литві проживає 60 тисяч білорусів. Деякі з них повертаються на батьківщину до семи разів на рік.

За даними Департаменту державної безпеки, більшість білорусів, які прибувають до Литви, – економічні мігранти.

У відомстві зазначили, що ті, хто часто повертається додому, є головною мішенню для білоруських спецслужб, тому навіть кілька поїздок на рік становлять небезпеку.

"З огляду на ці обставини, ми вважаємо, що має бути ухвалено правову норму, яка дасть змогу білорусам, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Литві, відвідувати Білорусь тільки у виняткових випадках, а в разі порушення процедури буде підставою для вилучення дозволів", – сказала речниця Департаменту державної безпеки Аурелія Вернікайте.

Нагадаємо, Литва з 1 березня закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас". Відтепер на литовсько-білоруському кордоні залишаються працювати лише пункти "Мядінінкай" та "Шальчінінкай", але на них діють обмеження – рух пішоходів і велосипедистів заборонений.

У відповідь уряд Білорусі вирішив запровадити "вимушені заходи", які передбачають заборону на імпорт з Литви окремих товарів, зокрема харчових продуктів, будівельних виробів і побутової техніки.