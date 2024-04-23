В Сейме Литвы пока не поддержали ограничения на поездки россиян и белорусов домой

В Сейме Литвы не поддержали предложение об установлении ограничений на количество поездок, которые белорусы и россияне с правом проживания в Литве могут осуществлять в родные страны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник литовский парламент рассмотрел предложение об ограничении возможности ездить домой граждан Беларуси, которые имеют литовский вид на жительство, с перспективой потери вида на жительство за нарушение этого требования. Проект предусматривал, что белорусы и россияне с правом проживания в Литве не должны ездить в родную страну чаще, чем раз в три месяца.

Это объясняли, в частности, тем, что в таком случае литовским службам проще будет тщательно проверять таких граждан.

В голосовании по вопросу потери временного вида на жительство за нарушение лимита на количество поездок 20 депутатов Сейма проголосовали за, тогда как против – 47, и 45 воздержались.

41 депутат поддержал идею об установлении лимита на разрешенные поездки в количестве одна на три месяца; против высказались 37 и 39 воздержались.

Проект также предусматривает усиление проверки белорусов, въезжающих в Литву.

Департамент государственной безопасности Литвы предлагает разрешить белорусским гражданам, которые имеют вид на жительство в стране, ездить в Беларусь только в исключительных случаях.

Напомним, Литва с 1 марта закрыла два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас". Отныне на литовско-белорусской границе остаются работать только пункты "Мядининкай" и "Шальчининкай", но на них действуют ограничения – движение пешеходов и велосипедистов запрещено.