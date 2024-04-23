Лідер прокремлівського блоку Молдови оголосив мету: федералізація країни за участі РФ

Олігарх-утікач Ілан Шор виступив за федералізацію Молдови, яка має відбутися за "посередництва" Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю прокремлівському агентству "РИА Новости", повідомляє zdg.md.

За його словами, федералізація дасть можливість "нам не тільки зібрати країну, а й можливість кожному відчути себе комфортно всередині цієї країни з точки зору мови спілкування".

"Я вважаю, що Молдові сьогодні потрібна федералізація. Я вважаю, що це сьогодні єдиний шлях. Тому що в Молдові живуть люди з різними баченнями, думками. Навіть мова спілкування різна. Тому що Гагаузія – це російська мова спілкування. На півночі багато людей спілкується, у Бєльцях", – заявив Шор.

Він додав, що "ми повинні зробити федерацію, в межах якої кожен матиме свої права, повноваження, можливості".

"Я впевнений, що якщо створити придністровському регіону комфортні умови федералізації, чесні та справедливі, то за посередництва РФ це можливо", – сказав Шор.

Нагадаємо, 21 квітня в Москві відбувся з'їзд проросійської опозиції Молдови за учаті партій, близьких до олігарха-втікача Ілана Шора та башкана (голови) Гагаузії Євгенії Гуцул. На з'їзді створили політичний блок "Перемога", який очолив Шор.

Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив "неконституційною" парламентську партію "Шор".

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.