У Північній Македонії обирають президента

Президентські вибори проходять у середу в Північній Македонії, яка майже два десятиліття намагається приєднатися до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Другий тур голосування майже напевно відбудеться 8 травня – одночасно з парламентськими виборами – оскільки очікується, що жоден кандидат не подолає 50-відсотковий поріг, необхідний для повної перемоги.

Сім кандидатів балотуються на здебільшого церемоніальну посаду, причому короткий період кампанії зосереджений на вступі до ЄС, верховенстві права, боротьбі з корупцією та зменшенні бідності.

Останнє опитування Центру політичних досліджень і комунікацій показало, що підтримувана опозицією Гордана Сіляновська Давкова випереджає чинного президента Стево Пендаровського на 3,6 процентного пункту.

61-річний Пендаровський балотується на другий п’ятирічний термін за підтримки правлячих соціал-демократів країни.

70-річна Силяновська Давкова підтримується правоцентристською головною опозиційною коаліцією ВМРО-ДПМНЕ.

Вони розійшлися в думках щодо того, як впоратися з наполяганням сусідньої Болгарії на тому, щоб Скоп’є закріпило в своїй конституції визнання болгарської етнічної меншини. Болгарія, яка є членом ЄС, заявила, що в іншому випадку заблокує заявку Північної Македонії на членство в Євросоюзі.

Серед інших кандидатів у президенти – професор права Біляна Ванковська, яка балотується від лівої партії "Левіца", і двоє представників етнічної албанської меншини: міністр закордонних справ Буяр Османі та Арбен Тараварі з опозиційної партії етнічних албанців.

У Північній Македонії зареєстровано 1,8 мільйона виборців із 2,3 мільйона населення.

Виборчі дільниці відкриті з 7.00 до 19.00 за місцевим часом. Немає екзит-полів, і перші результати очікуються вранці в четвер.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році і є кандидатом на вступ з 2005 року.

Серед інших необхідних критеріїв членства, країна повинна змінити свою конституцію, щоб визнати етнічну болгарську меншину. Це дуже суперечливе питання для Північної Македонії, яка вже змінила свою назву, аби зняти грецьке вето заради вступу в НАТО.