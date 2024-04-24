В Северной Македонии выбирают президента

Президентские выборы проходят в среду в Северной Македонии, которая почти два десятилетия пытается присоединиться к ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Второй тур голосования почти наверняка состоится 8 мая – одновременно с парламентскими выборами – поскольку ожидается, что ни один кандидат не преодолеет 50-процентный порог, необходимый для полной победы.

Семь кандидатов баллотируются в основном на церемониальную должность, причем короткий период кампании сосредоточен на вступлении в ЕС, верховенстве права, борьбе с коррупцией и уменьшении бедности.

Последний опрос Центра политических исследований и коммуникаций показал, что поддерживаемая оппозицией Гордана Силяновская Давкова опережает действующего президента Стево Пендаровского на 3,6 процентного пункта.

61-летний Пендаровский баллотируется на второй пятилетний срок при поддержке правящих социал-демократов страны.

70-летняя Силяновская Давкова поддерживается правоцентристской главной оппозиционной коалицией ВМРО-ДПМНЕ.

Они разошлись во мнениях относительно того, как справиться с настоянием соседней Болгарии на том, чтобы Скопье закрепило в своей конституции признание болгарского этнического меньшинства. Болгария, являющаяся членом ЕС, заявила, что в противном случае заблокирует заявку Северной Македонии на членство в Евросоюзе.

Среди других кандидатов в президенты – профессор права Биляна Ванковская, баллотирующаяся от левой партии "Левица", и два представителя этнического албанского меньшинства: министр иностранных дел Буяр Османи и Арбен Таравари из оппозиционной партии этнических албанцев.

В Северной Македонии зарегистрировано 1,8 миллиона избирателей из 2,3 миллиона населения.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 19:00 по местному времени. Нет экзит-поллов, и первые результаты ожидаются утром в четверг.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году и является кандидатом на вступление с 2005 года.

Среди других необходимых критериев членства, страна должна изменить свою конституцию, чтобы признать этническое болгарское меньшинство. Это очень спорный вопрос для Северной Македонии, которая уже изменила свое название, чтобы снять греческое вето ради вступления в НАТО.