Посол розповіла про допомогу США і ставлення американців до ударів по Криму і Росії

Вночі Конгрес США остаточно схвалив закон про військову та фінансову допомогу Україні.

"Європейська правда" детально аналізувала цей документ, і ми можемо з певністю говорити, що його норми перевищили оптимістичні очікування.

Про постачання зброї, про стратегічне партнерство України та США, а також проблеми з прибічниками Трампа редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко поговорив з послом України у США Оксаною Маркаровою. Рекомендуємо до перегляду відеоверсію інтерв’ю, а текстова версія розмови – в матеріалі Зброя з США, право бити по Росії та "червоні лінії" американців. Інтерв'ю з Оксаною Маркаровою. Далі – основні її тези.

Закон про допомогу США для України набуває чинності відразу після підписання президентом і відразу ж з'являються повноваження виділяти нам зброю, у тому числі за програмою "президентських виділень".

Скажу більше, Україна і США активно працювали над підготовкою пакетів зброї ще тоді, коли таких повноважень не було.

Тому я думаю, що ми отримаємо зброю дуже швидко.

Не будемо виключати навіть квітень.

Пріоритет номер один – протиповітряна оборона. Ми потребуємо як додаткових систем, так і ракет-перехоплювачів для всіх систем, які у нас є.

Як уже казав президент, нам потрібно мінімум сім установок Patriot, і ми активно над цим працюємо.

Перед нами також стоїть завдання виробляти Patriot в Україні. Без того, щоб ми самі виробляли, як мінімум, значну частину складових, а як максимум – завершений продукт, не обійтися. Бо ми ж розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться.

Пріоритет номер два – артилерія, поповнення артилерійських запасів. І йдеться не тільки про снаряди, а й про усе, що з цим пов'язане – контрбатарейні системи, засоби радіоелектронної боротьби тощо. Особливий акцент – на більшу дальність артилерії.

Зараз активно працюємо над тим, щоб отримати ракети ATACMS, які мають дальність 300 км. Нам вони дуже потрібні, так само, як і німецькі ракети Taurus.

Статут ООН дає нам право на захист також у вигляді ударів по території країни-агресора.

Просто в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли би, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора.

А ще через мене не було передано офіційних сигналів про те, що Україна не має бити своєю зброєю по нафтопереробних заводах на території Росії.

І адміністрація, і президент, і Конгрес розуміють, що ми повинні виграти, тому що ця війна – не тільки про Україну. Що без цього неможливо буде відновити повагу до територіальної цілісності, до суверенітету у світі.

Але водночас у США немає розуміння, як перемогти агресивну ядерну державу, постійного члена Ради безпеки ООН, члена G20, державу, від якої залежать дуже багато інших країн і яка досі визначає стан багатьох ресурсних ринків.

Статті законопроєкту з допомогою Україні на суму $60,8 млрд розподілені по певних програмах, і термін їхньої дії не спливає 1 жовтня 2024 року, багато з цих коштів є "перехідними", тож ми не зобов'язані використати їх за ці п'ять місяців.

Але я хочу відзначити, що в ньому закладена безпрецедентно висока сума на покриття потенційних "президентських виділень". Усі чотири попередні законопроєкти за два роки містили трошки більше $25 млрд. А зараз ми маємо $23,2 млрд в одному законі.

Зараз буде постачання техніки, яка вже готова. Чи зможемо ми швидко отримати техніку на всі 23 мільярди? На жаль, ні.

Більше важливих деталей – у матеріалі Зброя з США, право бити по Росії та "червоні лінії" американців. Інтерв'ю з Оксаною Маркаровою.