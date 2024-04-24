Посол рассказала о помощи США и отношении американцев к ударам по Крыму и России

Ночью Конгресс США окончательно одобрил закон о военной и финансовой помощи Украине.

"Европейская правда" подробно анализировала этот документ, и мы можем с уверенностью говорить, что его нормы превысили оптимистические ожидания.

О поставках оружия, о стратегическом партнерстве Украины и США, а также проблемах со сторонниками Трампа редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко поговорил с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Рекомендуем к просмотру видеоверсию интервью, а текстовая версия разговора – в материале Оружие из США, право бить по России и "красные линии" американцев. Интервью с Оксаной Маркаровой. Далее – основные ее тезисы.

Закон о помощи США для Украины вступает в силу сразу после подписания президентом и сразу же появляются полномочия выделять нам оружие, в том числе по программе "президентских выделений".

Скажу больше, Украина и США активно работали над подготовкой пакетов оружия еще тогда, когда таких полномочий не было.

Поэтому я думаю, что мы получим оружие очень быстро.

Не будем исключать даже апрель.

Приоритет номер один – противовоздушная оборона. Мы нуждаемся как в дополнительных системах, так и в ракетах-перехватчиках для всех систем, которые у нас есть.

Как уже говорил президент, нам нужно минимум семь установок Patriot, и мы активно над этим работаем.

Перед нами также стоит задача производить Patriot в Украине. Без того, чтобы мы сами производили, как минимум, значительную часть составляющих, а как максимум – завершенный продукт, не обойтись. Ведь мы же понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется.

Приоритет номер два – артиллерия, пополнение артиллерийских запасов. И речь идет не только о снарядах, но и обо всем, что с этим связано – контрбатарейные системы, средства радиоэлектронной борьбы и тому подобное. Особый акцент – на большую дальность артиллерии.

Сейчас активно работаем над тем, чтобы получить ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 км. Нам они очень нужны, так же, как и немецкие ракеты Taurus.

Устав ООН дает нам право на защиту также в виде ударов по территории страны-агрессора.

Просто у нас есть ограничения от наших партнеров, которые не хотели бы, чтобы их оружие использовалось за пределами Украины. Но на всей территории Украины, включая Крым и все другие оккупированные территории, мы должны уничтожать как логистические хабы, так войска агрессора.

А еще через меня не было передано официальных сигналов о том, что Украина не должна бить своим оружием по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

И администрация, и президент, и Конгресс понимают, что мы должны выиграть, потому что эта война – не только об Украине. Что без этого невозможно будет восстановить уважение к территориальной целостности, к суверенитету в мире.

Но в то же время у США нет понимания, как победить агрессивную ядерную державу, постоянного члена Совета безопасности ООН, члена G20, государство, от которого зависят очень много других стран и которое до сих пор определяет состояние многих ресурсных рынков.

Статьи законопроекта с помощью Украине на сумму $60,8 млрд распределены по определенным программам, и срок их действия не истекает 1 октября 2024 года, многие из этих средств являются "переходными", так что мы не обязаны использовать их за эти пять месяцев.

Но я хочу отметить, что в нем заложена беспрецедентно высокая сумма на покрытие потенциальных "президентских выделений". Все четыре предыдущих законопроекта за два года содержали чуть больше $25 млрд. А сейчас мы имеем $23,2 млрд в одном законе.

Сейчас будет поставка техники, которая уже готова. Сможем ли мы быстро получить технику на все 23 миллиарда? К сожалению, нет.

Больше важных деталей – в материале Оружие из США, право бить по России и "красные линии" американцев. Интервью с Оксаной Маркаровой.