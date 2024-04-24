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Кулеба про схвалення допомоги Україні в Конгресі США: Алілуя

Новини — Середа, 24 квітня 2024, 16:38 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Конгресу США про схвалення додаткового фінансування допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

На питання, якою була його реакція на остаточне голосування за допомогу Україні в Сенаті США, Кулеба сказав: "Алілуя",  – і додав, що "вірив, що ми отримаємо позитивний результат".

Голова українського МЗС висловив сподівання, що Білий дім представить новий пакет озброєнь "протягом декількох днів, можливо, годин", і його доставлення на фронт для українських військових – це "лише питання логістики".

Зеленський подякував Сенату США за схвалення допомоги Україні

Нагадаємо, 23 квітня Сенат схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Президент США Джо Байден має намір підписати документ у середу, 24 квітня.

Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

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Кулеба США