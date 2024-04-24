Кулеба про схвалення допомоги Україні в Конгресі США: Алілуя

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Конгресу США про схвалення додаткового фінансування допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

На питання, якою була його реакція на остаточне голосування за допомогу Україні в Сенаті США, Кулеба сказав: "Алілуя", – і додав, що "вірив, що ми отримаємо позитивний результат".

Голова українського МЗС висловив сподівання, що Білий дім представить новий пакет озброєнь "протягом декількох днів, можливо, годин", і його доставлення на фронт для українських військових – це "лише питання логістики".

Нагадаємо, 23 квітня Сенат схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Президент США Джо Байден має намір підписати документ у середу, 24 квітня.

Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

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