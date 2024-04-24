Перший з міністрів уряду Туска йде з посади – задля європейських виборів

У Польщі подав у відставку перший з міністрів в уряді Дональда Туска – міністр культури і національної спадщини – у зв’язку з його участю у виборах до Європарламенту.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Міністр культури і нацспадщини Бартоломей Сєнкевич повідомив у своїх соцмережах, що подає заяву про відставку з посади у зв’язку із затвердженням списків кандидатів на вибори до Європарламенту, куди входить і він.

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego, złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. April 24, 2024

Сєнкевич буде першим номером "Громадянської платформи" Туска у Свентокшицькому та Малопольському воєводствах.

Пізніше у спілкуванні зі ЗМІ він сказав, що хоче у разі успіху на виборах працювати у Європарламенті над питаннями європейської безпеки, та що залишає "в порядку" міністерство, за яке відповідав понад чотири місяці роботи нового уряду.

За цією відставкою з уряду Туска можуть бути ще дві: на європейські вибори йдуть також міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кєрвінський, який буде балотуватися першим номером "Громадянської платформи" у Мазовецькому воєводстві, та міністр держактивів Борис Будка, який йде першим номером партії у Сілезькому воєводстві.

Під час виступу перед членами "Громадянської коаліції" Туск заявив, що вважає нинішні вибори до Європарламенту "одними з найважливіших у післявоєнній історії Польщі".

Про те, як проходять та що визначають вибори до Європарламенту, читайте у статті "Як готують зміну влади у ЄС"