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Первый из министров правительства Туска уходит с должности – для европейских выборов

Новости — Среда, 24 апреля 2024, 20:50 — Мария Емец

В Польше подал в отставку первый из министров в правительстве Дональда Туска – министр культуры и национального наследия – в связи с его участием в выборах в Европарламент.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр культуры и нацнаследия Бартоломей Сенкевич сообщил в своих соцсетях, что подает заявление об отставке с должности в связи с утверждением списков кандидатов на выборы в Европарламент, куда входит и он.

Сенкевич будет первым номером "Гражданской платформы" Туска в Свентокшицком и Малопольском воеводствах.

Позже в общении со СМИ он сказал, что хочет в случае успеха на выборах работать в Европарламенте над вопросами европейской безопасности, и что оставляет "в порядке" министерство, за которое отвечал более четырех месяцев работы нового правительства.

За этой отставкой из правительства Туска могут быть еще две: на европейские выборы идут также министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, который будет баллотироваться первым номером "Гражданской платформы" в Мазовецком воеводстве, и министр госактивов Борис Будка, который идет первым номером партии в Силезском воеводстве.

Во время выступления перед членами "Гражданской коалиции" Туск заявил, что считает нынешние выборы в Европарламент "одними из важнейших в послевоенной истории Польши".

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС"

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