В Польше подал в отставку первый из министров в правительстве Дональда Туска – министр культуры и национального наследия – в связи с его участием в выборах в Европарламент.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр культуры и нацнаследия Бартоломей Сенкевич сообщил в своих соцсетях, что подает заявление об отставке с должности в связи с утверждением списков кандидатов на выборы в Европарламент, куда входит и он.

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego, złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. April 24, 2024

Сенкевич будет первым номером "Гражданской платформы" Туска в Свентокшицком и Малопольском воеводствах.

Позже в общении со СМИ он сказал, что хочет в случае успеха на выборах работать в Европарламенте над вопросами европейской безопасности, и что оставляет "в порядке" министерство, за которое отвечал более четырех месяцев работы нового правительства.

За этой отставкой из правительства Туска могут быть еще две: на европейские выборы идут также министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, который будет баллотироваться первым номером "Гражданской платформы" в Мазовецком воеводстве, и министр госактивов Борис Будка, который идет первым номером партии в Силезском воеводстве.

Во время выступления перед членами "Гражданской коалиции" Туск заявил, что считает нынешние выборы в Европарламент "одними из важнейших в послевоенной истории Польши".

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС"