У Литві назвали вигадкою заяву Мінська про зірвану "атаку дронами"

У Збройних силах Литви назвали дезінформацією заяву очільника КДБ Білорусі про нібито зірвану "атаку дронами" по Мінську з території Литви.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Представник відділу стратегічних комунікацій армії, майор Гінтаутас Чюніс заявив, що це дезінформація, і він не може назвати такі заяви інакше як "маячнею".

Представниця комунікаційної служби командувача армії Живіле Діджгалвієне назвала заяви з Мінська неправдивими звинуваченнями, наголосивши, що Литва не здійснювала і не планує ворожих дій проти інших країн.

Очільник Литовського національного центру кризового реагування (NKVC) Вільмантас Віткаускас зауважив, що подібні заяви білоруських посадовців про якісь нібито угруповання на території Литви і Польщі, що прагнуть нашкодити Білорусі, не є чимось новим.

"Такі наративи лунають вже довгий час і вони ставали особливо активними під час оборонних навчань НАТО у державах Балтії, і Лукашенко виходив з подібними заявами на початку березня… Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як триваючу ворожу провокацію та інформаційну атаку проти Литви, що не має нічого спільного з реальністю", – зазначив Віткаускас.

Він припустив, що цю історію вигадали суто для внутрішньої аудиторії на тлі проведення Всебілоруських народних зборів.

Нагадаємо, у своєму виступі на зібранні керівник Комітету держбезпеки Білорусі заявив про нібито зірвану "атаку безпілотниками" на Мінськ з території Литви.