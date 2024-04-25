У Лукашенка заявили, що зірвали "атаку дронів з Литви" на Мінськ

Керівник Служби держбезпеки Білорусі заявив про нібито зірвану "атаку безпілотниками" на Мінськ з території Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", слова білоруського посадовця наводять російські агентства, серед яких ТАСС.

Очільник КГБ Іван Тертель заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками "останнім часом провели низку гострих чекістських заходів, що дозволили запобігти завдання ударів бойовими дронами з території Литви по об’єктах у Мінську і його передмістях".

Тертель додав, що "детальну інформацію озвучити для громадськості поки неможливо".

Жодних інших фактів про "зірвану атаку" у заяві не наводять.

За день до цього самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї – "його з Путіним діло".

Нагадаємо, у Литві думають над встановленням обмежень на кількість поїздок, які можуть здійснювати додому білоруси чи росіяни-резиденти Литви, з міркувань нацбезпеки.