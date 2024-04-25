Чому польські фермери врешті-решт погодилися розблокувати кордон з Україною

Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування українсько-польського кордону.

Заклики про зупинку блокування лунали вже багато разів, хоч і не особисто від нього. Але показово, що цього разу все пішло інакше: блокувальники почали згортати акції протесту. І з’явилася надія на поліпшення ситуації.

Про те, що відбувається з польською блокадою кордону – в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Кінець блокади кордону? Як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів. Далі – короткий її виклад.

"Я хотів би закликати всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Нам доведеться ухвалити рішення, які забезпечать захист польського кордону та прикордонних пунктів", – заявив 18 квітня прем’єр Польщі Дональд Туск.

Він також підкреслив, що польська влада не може допустити блокування переходів, попри обґрунтування, які мають протестувальники. Адже, зі слів Туска, Польща не може дозволити собі "жодним чином зашкодити Україні в ситуації, коли вирішується доля війни".

Прем’єр також нагадав, що прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури, і додав, що уряд і без протестів готовий шукати шляхи та форму допомоги тим у Польщі, хто втратив частину доходу.

Дійсно, ситуація в Україні є тривожною. Росія продовжує здійснювати атаки з ризиком поновлення наступальних операцій – але у цьому сенсі зараз навряд чи щось принципово змінилося у порівнянні зі станом кілька місяців тому.

Але є інша обставина, яка робить наступні місяці дійсно особливими.

Йдеться про роль Польщі як транзитного хабу для постачань до ЗСУ.

Після схвалення багатостраждального закону Конгресом і його підписання 24 квітня президентом Байденом до ЗСУ має почати надходити конче необхідна зброя, переважна частина якої, як стверджують, вже перебувала на складах Польщі та Німеччини, чекаючи на законодавче схвалення трансферу. І йдеться про дійсно значні обсяги – про це свідчить мільярдний обсяг першого термінового пакета, який має бути поставлений вже найближчим часом.

Тож є всі підстави не виключати, що саме це стало причиною звернення Туска до фермерства, і не лише публічних дій, для того, щоби переконати блокувальників звільнити кордон.

18 квітня – у той самий день, коли пролунала заява прем’єр-міністра Польщі, – фермери знову заблокували прикордонні переходи з Україною у Підкарпатському та Люблінському воєводствах. Цей протест мав статус "попереджувального", був заявлений на 48 годин.

Та якщо раніше подібні "попереджувальні" акції нерідко призводили до постійного блокування, то зараз все пішло інакше. Після завершення дводобового протесту аграрії розблокували кордон. Відтоді минув тиждень, і поновлення ними блокади не спостерігається.

При цьому мітингарі кажуть, що на них вплинули саме пояснення Туска.

Але не варто пов’язувати все лише з допомогою США чи з переконливістю заяв прем’єра. Є ще й внутрішньополітичний вимір.

Адже нібито "неполітичний" рух "Ошукане село" тісно співпрацює з ультраправою партією "Конфедерація", а вибори до парламенту та місцеві вибори у Польщі завершилися.

Це може на певний час загасити реальну мотивацію тих, хто виступав "драйверами" фермерських або автоперевізних протестів.

Також у прибічників протестів стало менше змістовних аргументів, адже Європарламент та Рада ЄС хоч і схвалили продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України, але зробили це із запобіжниками.

Та чи надовго затихли аграрії? Виявилося, що ні. Хоча поки що вони тримаються подалі від кордону.

Хоча про блокаду українсько-польського кордону поки не йдеться, нові акції аграріїв вже анонсовані.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Кінець блокади кордону? Як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.