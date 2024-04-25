Почему польские фермеры в конце концов согласились разблокировать границу с Украиной
Новости — Четверг, 25 апреля 2024, 16:30 —
На днях премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование украинско-польской границы.
Призывы об остановке блокировки звучали уже много раз, хоть и не лично от него. Но показательно, что на этот раз все пошло иначе: блокировщики начали сворачивать акции протеста. И появилась надежда на улучшение ситуации.
О том, что происходит с польской блокадой границы – в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Конец блокады границы? Чем и как надолго Дональд Туск смог убедить польских фермеров. Далее – краткое ее изложение.
"Я хотел бы призвать всех без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Нам придется принять решения, которые обеспечат защиту польской границы и пограничных пунктов", – заявил 18 апреля премьер Польши Дональд Туск.
Он также подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов, несмотря на обоснования, которые имеют протестующие. Ведь, по словам Туска, Польша не может позволить себе "никоим образом навредить Украине в ситуации, когда решается судьба войны".
Премьер также напомнил, что пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры, и добавил, что правительство и без протестов готово искать пути и форму помощи тем в Польше, кто потерял часть дохода.
Действительно, ситуация в Украине является тревожной. Россия продолжает осуществлять атаки с риском возобновления наступательных операций – но в этом смысле сейчас вряд ли что-то принципиально изменилось по сравнению с состоянием несколько месяцев назад.
Но есть другое обстоятельство, которое делает следующие месяцы действительно особенными.
Речь идет о роли Польши как транзитного хаба для поставок в ВСУ.
После одобрения многострадального закона Конгрессом и его подписания 24 апреля президентом Байденом в ВСУ должно начать поступать крайне необходимое оружие, большая часть которого, как утверждают, уже находилась на складах Польши и Германии, ожидая законодательного одобрения трансфера. И речь идет о действительно значительных объемах – об этом свидетельствует миллиардный объем первого срочного пакета, который должен быть поставлен уже в ближайшее время.
Поэтому есть все основания не исключать, что именно это стало причиной обращения Туска к фермерству, и не только публичных действий, для того, чтобы убедить блокировщиков освободить границу.
18 апреля – в тот же день, когда прозвучало заявление премьер-министра Польши, – фермеры снова заблокировали пограничные переходы с Украиной в Подкарпатском и Люблинском воеводствах. Этот протест имел статус "предупредительного", был заявлен на 48 часов.
Но если раньше подобные "предупредительные" акции нередко приводили к постоянному блокированию, то сейчас все пошло иначе. После завершения двухсуточного протеста аграрии разблокировали границу. С тех пор прошла неделя, и возобновления ими блокады не наблюдается.
При этом митингующие говорят, что на них повлияли именно объяснения Туска.
Но не стоит связывать все только с помощью США или с убедительностью заявлений премьера. Есть еще и внутриполитическое измерение.
Ведь якобы "неполитическое" движение "Обманутое село" тесно сотрудничает с ультраправой партией "Конфедерация", а выборы в парламент и местные выборы в Польше завершились.
Это может на время погасить реальную мотивацию тех, кто выступал "драйверами" фермерских или автоперевозочных протестов.
Также у сторонников протестов стало меньше содержательных аргументов, ведь Европарламент и Совет ЕС хоть и одобрили продление временных мер по либерализации торговли для Украины, сделали это с предохранителями.
Но надолго ли затихли аграрии? Оказалось, что нет. Хотя пока они держатся подальше от границы.
Хотя о блокаде украинско-польской границы пока речь не идет, новые акции аграриев уже анонсированы.
Подробнее – в материале Станислава Желиховского Конец блокады границы? Чем и как надолго Дональд Туск смог убедить польских фермеров.