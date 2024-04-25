Почему польские фермеры в конце концов согласились разблокировать границу с Украиной

На днях премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование украинско-польской границы.

Призывы об остановке блокировки звучали уже много раз, хоть и не лично от него. Но показательно, что на этот раз все пошло иначе: блокировщики начали сворачивать акции протеста. И появилась надежда на улучшение ситуации.

О том, что происходит с польской блокадой границы – в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Конец блокады границы? Чем и как надолго Дональд Туск смог убедить польских фермеров. Далее – краткое ее изложение.

"Я хотел бы призвать всех без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Нам придется принять решения, которые обеспечат защиту польской границы и пограничных пунктов", – заявил 18 апреля премьер Польши Дональд Туск.

Реклама:

Он также подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов, несмотря на обоснования, которые имеют протестующие. Ведь, по словам Туска, Польша не может позволить себе "никоим образом навредить Украине в ситуации, когда решается судьба войны".

Премьер также напомнил, что пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры, и добавил, что правительство и без протестов готово искать пути и форму помощи тем в Польше, кто потерял часть дохода.

Действительно, ситуация в Украине является тревожной. Россия продолжает осуществлять атаки с риском возобновления наступательных операций – но в этом смысле сейчас вряд ли что-то принципиально изменилось по сравнению с состоянием несколько месяцев назад.

Но есть другое обстоятельство, которое делает следующие месяцы действительно особенными.

Речь идет о роли Польши как транзитного хаба для поставок в ВСУ.

После одобрения многострадального закона Конгрессом и его подписания 24 апреля президентом Байденом в ВСУ должно начать поступать крайне необходимое оружие, большая часть которого, как утверждают, уже находилась на складах Польши и Германии, ожидая законодательного одобрения трансфера. И речь идет о действительно значительных объемах – об этом свидетельствует миллиардный объем первого срочного пакета, который должен быть поставлен уже в ближайшее время.

Поэтому есть все основания не исключать, что именно это стало причиной обращения Туска к фермерству, и не только публичных действий, для того, чтобы убедить блокировщиков освободить границу.

18 апреля – в тот же день, когда прозвучало заявление премьер-министра Польши, – фермеры снова заблокировали пограничные переходы с Украиной в Подкарпатском и Люблинском воеводствах. Этот протест имел статус "предупредительного", был заявлен на 48 часов.

Но если раньше подобные "предупредительные" акции нередко приводили к постоянному блокированию, то сейчас все пошло иначе. После завершения двухсуточного протеста аграрии разблокировали границу. С тех пор прошла неделя, и возобновления ими блокады не наблюдается.

При этом митингующие говорят, что на них повлияли именно объяснения Туска.

Но не стоит связывать все только с помощью США или с убедительностью заявлений премьера. Есть еще и внутриполитическое измерение.

Ведь якобы "неполитическое" движение "Обманутое село" тесно сотрудничает с ультраправой партией "Конфедерация", а выборы в парламент и местные выборы в Польше завершились.

Это может на время погасить реальную мотивацию тех, кто выступал "драйверами" фермерских или автоперевозочных протестов.

Также у сторонников протестов стало меньше содержательных аргументов, ведь Европарламент и Совет ЕС хоть и одобрили продление временных мер по либерализации торговли для Украины, сделали это с предохранителями.

Но надолго ли затихли аграрии? Оказалось, что нет. Хотя пока они держатся подальше от границы.

Хотя о блокаде украинско-польской границы пока речь не идет, новые акции аграриев уже анонсированы.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Конец блокады границы? Чем и как надолго Дональд Туск смог убедить польских фермеров.