Білий дім підтвердив, що США в березні передали Україні ATACMS і передадуть ще

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Салліван підтвердив, що в лютому президент США Джо Байден доручив "передати Україні значну кількість ракет ATACMS для використання в межах суверенної української території".

"Ці поставки почались у березні в межах пакета PDA (механізм, який дозволяє президенту США передавати зброю з армійських складів. – Ред.), який президент схвалив 12 березня, і ці ракети прибули в Україну", – додав він.

Радник Байдена зауважив, що рішення щодо ATACMS Вашингтон ухвалив після того, як Росія застосувала балістичні ракети з Північної Кореї проти України та почала масовані обстріли цивільної інфраструктури.

Також Салліван повторив, що головною причиною ненадання Україні ATACMS раніше були "занепокоєння щодо власної бойової готовності", але їх подолали за рахунок замовлення значної партії цих ракет у виробника.

"І, як наслідок, ми можемо продовжувати поставки ATACMS із одночасним збереженням бойової готовності американських сил", – підсумував він.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що Україна отримала ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів, оголошеного в березні, й уже щонайменше двічі застосувала їх по російських цілях в тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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