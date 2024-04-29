В Германии начинается масштабный процесс над мятежниками, которые хотели свергнуть Шольца

Девять мужчин, члены так называемой группировки "Рейхсбюргеров", предстанут в понедельник перед судом в Германии по обвинению в государственной измене, покушении на убийство и подготовке насильственного государственного переворота.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Слушания будут проходить в судебном зале с максимальным уровнем безопасности в Штутгарте. Они знаменуют начало трех судебных процессов над 27 лицами, которых обвиняют в заговоре, сорванном властями в конце 2022 года. Вместе эти процессы являются одними из крупнейших в истории Германии.

Процесс в понедельник будет сосредоточен на девяти подозреваемых, членах группы "Рейхсбюргеров" ("Граждане Рейха"), которые якобы имели целью ввести в Германии строгое военное положение после совершения государственного переворота.

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Служба внутренней разведки начала наблюдение за "рейхсбюргерами", которых, по ее данным, насчитывается около 21 тысячи человек и которые не признают современную Германию как легитимное государство, в 2016 году.

Политическое руководство группировки во главе с инвестором Генрихом XIII князем Ройсом, потомком ныне лишенной престола династии, предстанет перед судом во Франкфурте в следующем месяце. Другая группа подозреваемых, среди которых астролог, предстанет перед судом в июне в Мюнхене.

Прокуроры говорят, что тщательное планирование подозреваемых, их запасы огнестрельного оружия и наличности свидетельствуют о том, что они представляли реальную опасность.

"Они планировали проникнуть с вооруженной группой в здание парламента в Берлине, задержать законодателей и разрушить систему. Они понимали, что захват власти будет связан с убийством людей", – заявили прокуроры.

Один из подсудимых, упоминаемый в судебных документах как Маркус Л., во время сопротивления аресту застрелил и тяжело ранил полицейского, утверждает прокуратура. Девятеро хранили 500 тысяч евро наличными, а также 380 пистолетов, 350 единиц холодного оружия и около 148 000 патронов.

"Рейхсбюргеры" склонны считать себя гражданами бывшей Германии – как правило, Германского рейха времен Первой мировой войны. Они основывают свои убеждения на идее, что иностранный "альянс", включая США и Россию, готов помочь им свергнуть нелегитимное "Глубинное государство", которое якобы самовольно захватило власть в Германии со времен Второй мировой войны.

Судьи объявили слушания по делу в Штутгарте до января 2025 года. Но, учитывая сложность дела и количество свидетелей и подозреваемых, эксперты считают, что оно может рассматриваться гораздо дольше, возможно, даже несколько лет.

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