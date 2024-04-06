Стефанішина: ключових противників запрошення України в НАТО серед країн-членів лише двоє

США та Німеччина є ключовими союзниками у НАТО, які не готові на такий формат запрошення України в Альянс, який дав би юридично зобов'язальний характер і створив визначеність щодо майбутнього вступу України у НАТО.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Стефанішина нагадала, що Київ запропонував формат запрошення, який став би юридичною гарантією її вступу в НАТО у майбутньому, тоді як усі попередні заяви мали декларативний характер.

"Абсолютно усі союзники підтримують це рішення – крім двох… Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, як Угорщина і Словаччина (...) Але ключовою є позиція саме цих двох країн", – зазначила Стефанішина.

За її словами, Вашингтон і Берлін побоюються цього кроку саме тому, що це було би "реальним рішенням".

"Саме запрошення потребує консенсусу, але й відмова від запрошення потребує консенсусу. І це означає, що ті союзники, які виступають за територіальну цілісність України, які підтримують Україну, мають вимагати запрошення… Запрошення є гарантією того, що Україна збережеться як держава", – заявила віцепрем’єрка.

Раніше на публічних заходах вона вже пояснювала, чому Київ буде активно наполягати на такому форматі запрошення.

Стефанішина повторила також, що потенційне рішення у НАТО про запрошення України не "прив’язане" до майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні.

"Це може бути у рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генсеком НАТО. Це може бути у будь-який момент", – додала вона.

За інформацією NYT, Сполучені Штати та Німеччина не змінили свою позицію стосовно запрошення України до НАТО, тому що побоюються втягнення Альянсу у війну.