Зеленский: Мы работаем над получением дополнительных систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в вопросе ракет-перехватчиков к уже имеющимся системам ПВО "ожидается позитив", а в плане получения дополнительных систем Patriot Украина продолжает работу с союзниками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

Зеленский отметил, что в вопросе о ракетах-перехватчиках к имеющимся системам ПВО "ожидается позитив", и после последнего заседания Совета Украина-НАТО звучали заверения, что в этом процессе не будет пауз.

"Относительно дополнительных систем Patriot мы работаем. Здесь пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги", – рассказал президент.

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"Мы понимаем, в каких государствах что есть, есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами. Думаю, как только они будут в Украине, чего все ожидают, мы с вами будем это чувствовать... в реальной защите неба", – добавил Зеленский.

Он также сообщил, что на встрече со Столтенбергом они обсуждали идею генсека о спецфонде НАТО на 100 млрд евро для поддержки Украины.

Напомним, Испания на последнем заседании формата "Рамштайн" подтвердила планы отправить Украине ракеты к Patriot.

Бельгия пообещала 200 млн евро на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины.