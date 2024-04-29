Сирський може взяти участь у засіданні Ради Україна-НАТО у травні

Найвищий військовий орган Північноатлантичного альянсу, Військовий комітет, 16 травня проведе засідання, в межах якого також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить анонс на сайті НАТО.

На засіданні Військового комітету НАТО головуватиме його очільник адмірал Роб Бауер, також очікується присутність командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на відкритті засідання для обговорення ключових пріоритетів і викликів Альянсу, йдеться в анонсі.

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Засідання складатиметься з трьох сесій, одна з яких буде присвячена Україні.

"На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни Росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу", – анонсували в НАТО.

Це означає, що на засіданні може бути присутній головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський або ж інший уповноважений представник Києва.

У січні 2024 року, під час першого засідання Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил, Україну представляв не тодішній головком Валерій Залужний, а військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан.

Минулого тижня Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з обороноздатності України, на якому розповів про ситуацію на фронті, що "має тенденцію до загострення".