Сырский может принять участие в заседании Совета Украина-НАТО в мае

Высший военный орган Североатлантического альянса, Военный комитет, 16 мая проведет заседание, в рамках которого состоится встреча Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих вооруженными силами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорит анонс на сайте НАТО.

На заседании Военного комитета НАТО будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр, также ожидается присутствие командующих войсками стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на открытии заседания для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Альянса, говорится в анонсе.

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Заседание будет состоять из трех сессий, одна из которых будет посвящена Украине.

"На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина-НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и последующей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса", – анонсировали в НАТО.

Это означает, что на заседании может присутствовать главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский или другой уполномоченный представитель Киева.

В январе 2024 года, во время первого заседания Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих вооруженными силами, Украину представлял не тогдашний главком Валерий Залужный, а военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан.

На прошлой неделе Александр Сырский принял участие в 21-м заседании Контактной группы по обороноспособности Украины, на котором рассказал о ситуации на фронте, "имеющей тенденцию к обострению".