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Санду зустрілася з головою Євроради у Брюсселі

Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 19:52 — Марія Ємець

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася у Брюсселі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, де вони говорили про євроінтеграцію Молдови та регіональну безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це лідери повідомили у своїх Twitter (X).

Санду розповіла, що вони з Мішелем обговорювали євроінтеграцію Молдови, безпеку у регіоні та своє бачення об’єднаної, стабільної та процвітаючої Європи. "ЄС – це наш шлях до миру", – додала вона. 

Шарль Мішель зі свого боку зазначив, що Молдова перебуває "на історичному шляху до європейської родини", похвалив Молдову за "вражаючі реформи" та запевнив Санду у повній підтримці. 

"Ми також на вашому боці у боротьбі з дестабілізаційними гібридними діями Росії та кампаніями дезінформації з метою звернути країну з європейського шляху. Майбутнє Молдови – у ЄС", – додав президент Європейської ради. 

Нагадаємо, у Молдові готують на осінь референдум щодо ставлення до вступу у ЄС.

Проте думки мешканців країни щодо необхідності референдуму розділилися майже навпіл.

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Молдова Вступ до ЄС
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