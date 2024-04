Санду зустрілася з головою Євроради у Брюсселі

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася у Брюсселі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, де вони говорили про євроінтеграцію Молдови та регіональну безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це лідери повідомили у своїх Twitter (X).

Санду розповіла, що вони з Мішелем обговорювали євроінтеграцію Молдови, безпеку у регіоні та своє бачення об’єднаної, стабільної та процвітаючої Європи. "ЄС – це наш шлях до миру", – додала вона.

Delighted to meet European Council’s President @CharlesMichel in Brussels today. We discussed Moldova's EU accession, regional security, and our vision for a united, stable, and prosperous Europe. The EU is our path to peace. pic.twitter.com/Df1JotJHqj

Шарль Мішель зі свого боку зазначив, що Молдова перебуває "на історичному шляху до європейської родини", похвалив Молдову за "вражаючі реформи" та запевнив Санду у повній підтримці.

Moldova is on a historic path towards the EU family. I reaffirmed to President @sandumaiamd our full support and I commend the impressive reforms Moldova is pursuing.



We are also at your side in the fight against Russia's destabilising hybrid actions and disinformation campaigns… pic.twitter.com/wITfI1YpiD