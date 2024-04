Санду встретилась с председателем Евросовета в Брюсселе

Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, где они говорили о евроинтеграции Молдовы и региональной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом лидеры сообщили в своих Twitter (X).

Санду рассказала, что они с Мишелем обсуждали евроинтеграцию Молдовы, безопасность в регионе и свое видение объединенной, стабильной и процветающей Европы. "ЕС – это наш путь к миру", – добавила она.

Delighted to meet European Council’s President @CharlesMichel in Brussels today. We discussed Moldova's EU accession, regional security, and our vision for a united, stable, and prosperous Europe. The EU is our path to peace. pic.twitter.com/Df1JotJHqj

Шарль Мишель со своей стороны отметил, что Молдова находится "на историческом пути к европейской семье", похвалил Молдову за "впечатляющие реформы" и заверил Санду в полной поддержке.

"Мы также на вашей стороне в борьбе с дестабилизирующими гибридными действиями России и кампаниями дезинформации с целью свернуть страну с европейского пути. Будущее Молдовы – в ЕС", – добавил президент Европейского совета.

Moldova is on a historic path towards the EU family. I reaffirmed to President @sandumaiamd our full support and I commend the impressive reforms Moldova is pursuing.



We are also at your side in the fight against Russia's destabilising hybrid actions and disinformation campaigns… pic.twitter.com/wITfI1YpiD