Bloomberg розповів про труднощі на Заході щодо забезпечення України снарядами

Західні країни все ще суттєво відстають від Росії за темпами виготовлення артилерійських снарядів, а переговори з деякими третіми країнами щодо підтримки України боєприпасами поки безрезультатні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За оцінками Міністерства оборони Естонії, цього року Росія виготовить або відремонтує близько 4,5 мільйона снарядів. Це на додаток до боєприпасів, які вона отримує з Північної Кореї та Ірану.

На противагу цьому, ЄС планує виробити лише 1,4 мільйона снарядів у 2024 році і аж 2 мільйони наступного року. США працюють над виробництвом 1,2 мільйона снарядів до кінця 2025 року, але ці зусилля також залежать від ухвалення Конгресом пакету допомоги. Європейські фірми співпрацюють з українськими компаніями для збільшення внутрішнього виробництва, але для того, щоб ці зусилля принесли свої плоди, також потрібен час.

За словами посадовців, знайомих із ситуацією на полі бою, не обов'язково, щоб поставки снарядів до України відповідали російським, оскільки сучасні системи озброєнь, які вона використовує, є більш точними, ніж російські.

За словами західних посадовців, щойно виробництво в США і Європі збільшиться в кінці цього і в наступному році, поставки Києву повинні почати стабілізуватися. Але головною проблемою є подолання розриву до того часу.

Очолюваний Чехією план закупівлі сотень тисяч снарядів, у тому числі за межами ЄС, має почати приносити результати в червні. Хоча до цього ще кілька тижнів, є надія, що це принаймні додасть українським силам впевненості, щоб витрачати більше боєприпасів вже зараз.

Але такі великі країни як Франція та Іспанія ще не взяли на себе жодних фінансових зобов'язань щодо чеського плану, незважаючи на те, що на словах підтримали його.

Переговори між Японією та Великою Британією щодо купівлі боєприпасів також, схоже, зайшли в глухий кут, а Бразилія відхилила прохання союзників про постачання боєприпасів для Києва, за словами як європейських, так і бразильських посадовців.

"Ми знаємо, що російська військова промисловість працює в три зміни, а поставки Україні швидко скорочуються. Без нашої підтримки ця війна може бути програна" – прокоментувала прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива з постачання Україні сотень тисяч снарядів усе ще потребує додаткового фінансування.

Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.