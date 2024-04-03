Bloomberg рассказал о трудностях на Западе по обеспечению Украины снарядами

Западные страны все еще существенно отстают от России по темпам изготовления артиллерийских снарядов, а переговоры с некоторыми третьими странами по поддержке Украины боеприпасами пока безрезультатны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Bloomberg.

По оценкам Министерства обороны Эстонии, в этом году Россия изготовит или отремонтирует около 4,5 миллиона снарядов. Это в дополнение к боеприпасам, которые она получает из Северной Кореи и Ирана.

В противоположность этому, ЕС планирует произвести лишь 1,4 миллиона снарядов в 2024 году и аж 2 миллиона в следующем году. США работают над производством 1,2 миллиона снарядов до конца 2025 года, но эти усилия также зависят от принятия Конгрессом пакета помощи. Европейские фирмы сотрудничают с украинскими компаниями для увеличения внутреннего производства, но для того, чтобы эти усилия принесли свои плоды, также требуется время.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией на поле боя, не обязательно, чтобы поставки снарядов в Украину соответствовали российским, поскольку современные системы вооружений, которые она использует, являются более точными, чем российские.

По словам западных чиновников, как только производство в США и Европе увеличится в конце этого и в следующем году, поставки Киеву должны начать стабилизироваться. Но главной проблемой является преодоление разрыва к тому времени.

Возглавляемый Чехией план закупки сотен тысяч снарядов, в том числе за пределами ЕС, должен начать приносить результаты в июне. Хотя до этого еще несколько недель, есть надежда, что это по крайней мере придаст украинским силам уверенности, чтобы тратить больше боеприпасов уже сейчас.

Но такие крупные страны, как Франция и Испания, еще не взяли на себя никаких финансовых обязательств по чешскому плану, несмотря на то, что на словах поддержали его.

Переговоры между Японией и Великобританией по покупке боеприпасов также, похоже, зашли в тупик, а Бразилия отклонила просьбу союзников о поставках боеприпасов для Киева, по словам как европейских, так и бразильских чиновников.

"Мы знаем, что российская военная промышленность работает в три смены, а поставки Украине быстро сокращаются. Без нашей поддержки эта война может быть проиграна" – прокомментировала премьер Эстонии Кая Каллас.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива по поставке Украине сотен тысяч снарядов все еще нуждается в дополнительном финансировании.

Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.