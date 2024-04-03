Голова МЗС Чехії: Нам потрібно більше грошей і більше снарядів для України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива з постачання Україні сотень тисяч снарядів усе ще потребує додаткового фінансування.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Ліпавський наголосив, що "нам потрібно більше грошей" для постачання Україні боєприпасів.

"І нам потрібно більше боєприпасів для України, бо все ще Росія здатна виробляти багато, набагато більше, ніж Україна може використовувати на полі бою. На жаль, на війні ця математика має значення", – пояснив він.

"Тож ми хочемо, щоб Україна була здатна захистити себе від російської агресії. Від цієї ініціативи залежить постачання снарядів Україні, тож я закликаю фактично всіх пообіцяти вкластись (у неї. – Ред.)", – додав очільник чеського МЗС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планували.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.