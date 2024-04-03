Польські фермери планують приїхати під офіси депутатів з соломою та гноєм

Польські фермери на четвер анонсували чергову акцію протесту і збираються приїхати під офіси польських депутатів Сейму та сенаторів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Акцію протесту планують на 4 квітня з 10 до 14 години. Цього разу протестувальники вирішили утриматися від перекриття доріг, натомість вирушать до офісів членів Сейму і Сенату Польщі, передусім тих, які виступали на підтримку "Європейського зеленого курсу".

Учасники нібито планують привезти з собою солому та гній.

Нагадаємо, група польських фермерів провела ніч на середу у будівлі Міністерства сільського господарства, заявивши, що невдоволені переговорами з профільним міністром і хочуть зустрічі з прем’єром Дональдом Туском.

Віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш зі свого боку заявив, що уряд вже відреагував на більшість вимог протестувальників стосовно "Європейського зеленого курсу", а ембарго на імпорт низки видів агропродукції з України зберігається, як і посилений контроль на кордоні.

Заступник міністра сільського господарства Стефан Краєвський заявив, що не вважає випадковим співпадінням, що чергові акції проходять за лічені дні до місцевих виборів, які пройдуть 7 квітня (детальніше про них – у статті "Туск проти Качинського, серія друга").

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