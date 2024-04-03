Польские фермеры планируют приехать под офисы депутатов с соломой и навозом

Польские фермеры на четверг анонсировали очередную акцию протеста и собираются приехать под офисы польских депутатов Сейма и сенаторов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Акцию протеста планируют на 4 апреля с 10 до 14 часов. На этот раз протестующие решили воздержаться от перекрытия дорог, зато отправятся к офисам членов Сейма и Сената Польши, прежде всего тех, которые выступали в поддержку "Европейского зеленого курса".

Участники якобы планируют привезти с собой солому и навоз.

Напомним, группа польских фермеров провела ночь на среду в здании Министерства сельского хозяйства, заявив, что недовольны переговорами с профильным министром и хотят встречи с премьером Дональдом Туском.

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш со своей стороны заявил, что правительство уже отреагировало на большинство требований протестующих относительно "Европейского зеленого курса", а эмбарго на импорт ряда видов агропродукции из Украины сохраняется, как и усиленный контроль на границе.

Заместитель министра сельского хозяйства Стефан Краевский заявил, что не считает случайным совпадением, что очередные акции проходят за считанные дни до местных выборов, которые пройдут 7 апреля (подробнее о них – в статье "Туск против Качиньского, серия вторая").