В Польше возле границы с Беларусью в аварии с военным грузовиком пострадали семь солдат

В Польше семеро военных были госпитализированы после аварии возле польско-белорусской границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Во вторник утром в городке Кондратки военный грузовик по невыясненным причинам съехал в кювет.

Инцидент произошел около семи часов утра в гмине Михалово, сообщил Иво Сава, представитель военной полиции в Люблине.

Реклама:

Обстоятельства инцидента устанавливает управление военной полиции в Белостоке, сказал Сава.

Он добавил, что грузовик съехал в кювет, но информации о том, что кто-то из военных находится в тяжелом состоянии, нет. Они находятся под наблюдением в больнице, отметил он.

По его словам, в транспортном средстве ехали 17 военных, которые среди прочего поддерживали Пограничную службу в защите польско-белорусской границы от гибридной деятельности режима Александра Лукашенко.

Напомним, 25 апреля в польском Щецине пятеро военных получили ранения после столкновения британских военных машин, которые ехали колонной.

А зимой восемь солдат получили ранения в результате аварии с участием военного грузовика вблизи польского города Гайнувка.