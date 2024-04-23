Литва передала Україні партію бронемашин M577
Новини — Вівторок, 23 квітня 2024, 13:00 —
Литва оголосила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин M577.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.
Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.
У відомстві нагадали, що цього року вже надали Україні допомогу на суму 84 мільйони євро і мають на меті зберегти цю динаміку.
У суботу Литва оголосила, що передала Україні легкий бойовий літак L-39ZA Albatros.
Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.
А глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.