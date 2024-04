Литва передала Україні штурмовик L-39

Литва у суботу, 20 квітня, оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Міністерства оборони Литви.

За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.

🇱🇹🇺🇦Today, another shipment of Lithuanian military aid reached Ukraine. We delivered a disassembled light attack aircraft L-39ZA "Albatros" to the Ukrainian Armed Forces. L-39ZA "Albatros" was used in @LTU_Army to train fighter control officers, ensuring pilots' combat readiness. pic.twitter.com/sS3STsu8N2