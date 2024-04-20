Литва передала Україні штурмовик L-39
Новини — Субота, 20 квітня 2024, 18:41 —
Литва у суботу, 20 квітня, оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Міністерства оборони Литви.
За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.
🇱🇹🇺🇦Today, another shipment of Lithuanian military aid reached Ukraine. We delivered a disassembled light attack aircraft L-39ZA "Albatros" to the Ukrainian Armed Forces. L-39ZA "Albatros" was used in @LTU_Army to train fighter control officers, ensuring pilots' combat readiness. pic.twitter.com/sS3STsu8N2– Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) April 20, 2024
"Ми передали українським збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.
Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.
А глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.