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Литва передала Україні штурмовик L-39

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Новини — Субота, 20 квітня 2024, 18:41 — Ірина Кутєлєва

Литва у суботу, 20 квітня, оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Міністерства оборони Литви.

За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.

"Ми передали українським збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.

А глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.

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