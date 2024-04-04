Макрон не сумнівається, що Росія атакуватиме Олімпіаду в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у четвер, що він не сумнівається в тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Макрона запитали про те, чи вважає він, що Росія намагатиметься атакувати Олімпіаду.

"Я не маю жодних сумнівів, в тому числі з точки зору інформації", – сказав він, не уточнивши подробиць про вірогідні способи атак.

Коментарі Макрона, зроблені на заході в Парижі з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру, є найбільш відвертим на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці або безперешкодному проведенню ігор.

Ігри відбуватимуться на складному глобальному тлі: війна Росії в Україні та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі ускладнюють зусилля із забезпечення безпеки Олімпіади.

В останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть одного дня відправитися в Україну, хоча він чітко дав зрозуміти, що Франція не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Його уряд також зайняв більш жорстку позицію щодо ймовірних російських дезінформаційних зусиль по всій Європі.

Прокремлівський апарат дезінформації останнім часом націлився на Францію, поширюючи брехню і жінконенависницькі наративи після заяв французького президента Емманюеля Макрона про можливість появи західних військ в Україні.

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