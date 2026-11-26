Співлідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель розкритикувала плани одного зі своїх депутатів зустрітися з представником Кремля для обговорення відновлення поставок російського газу до Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Член Бундестагу від "АдН" Маркус Фронмайєр готується взяти участь у переговорах в Абу-Дабі в лютому або березні з Кирилом Дмитрієвим, головним діловим посланцем російського правителя Владіміра Путіна, щоб обговорити питання торгівлі, зокрема відновлення поставок газу до Німеччини.

Партія "Альтернатива для Німеччини" підтримала відновлення поставок російського газу трубопроводами до країни, які припинилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Речник Вайдель заявив, що співголова "АдН" не братиме участі у запропонованих переговорах з РФ в Абу-Дабі, розвіявши надії організаторів на її участь. Він додав, що партія не має повноважень вести переговори щодо постачання російських енергоносіїв до Німеччини.

"АдН" не веде тіньової дипломатії. Ми не маємо жодних повноважень для ведення будь-яких переговорів", – сказав речник агенції Reuters.

Ці коментарі прозвучали у більш стриманому тоні після того, як у червні Вайдель заявила Reuters, що хоче відновити зв'язки Німеччини з Росією та назвала дешеву енергію з Росії секретом успіху "Made in Germany".

У вересні Дмитрієв запропонував провести бізнес-форум між Росією, Німеччиною та США за участю "АдН" "для відродження бізнес-діалогу та повернення здорового глузду".

Фронмаєр сказав, що він все ще планує зустрітися з посланцем Путіна та повідомити партію про результати, підтвердивши свою підтримку відродження енергетичних зв'язків з Росією.

"Ми проти всіх санкцій, які шкодять німецькій економіці. Поставки російського газу можуть бути частиною збалансованого енергетичного балансу", – сказав він.

Раніше агенція Reuters повідомила, що головний економічний посланець правителя Росії Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини.