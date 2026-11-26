У Німеччині під час засідання у Вищому регіональному суді Дюссельдорфа 54-річний чоловік зізнався у шпигунстві на користь російської ФСБ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Обвинувачений має як російське, так і українське громадянство.

У короткій заяві, яку зачитав його адвокат, він зазначив, що його змушували збирати інформацію про чоловіка, який, як вважалося, служив у Збройних силах України.

Чоловік стверджує, що збирав інформацію про цю особу в Аттендорні, місті на заході Німеччини. Він не розповів, яким саме способом на нього чинили тиск.

Прокурори заявили, що, як вважається, об’єкт шпигунства працював у Збройних силах України, готуючи українських біженців у Польщі до повернення на батьківщину та участі у бойових діях.

Згідно з обвинувальним актом, підсудний передавав інформацію ФСБ щонайменше з листопада 2025 року до моменту свого арешту 27 березня цього року. Правоохоронці вилучили у нього три мобільні телефони.

Один із прокурорів зазначив, що стеження, ймовірно, мало на меті підготувати ґрунт для подальших розвідувальних операцій проти цього чоловіка в Німеччині.

Суд призначив вісім днів слухань, які триватимуть до січня 2027 року. У разі визнання винним у шпигунстві на користь іноземної розвідки підсудному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тим часом у Берліні відклали суд над звинуваченою у шпигунстві на користь Росії громадянкою України Ілоною В. через надзвичайну медичну ситуацію.

А у середу стало відомо, що литовського громадянина звинуватили у сприянні Росії в діяльності, спрямованій проти Литви, шляхом збору розвідданих про стратегічно важливу інфраструктуру та підтримку України.