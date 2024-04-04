Орбан во время визита в БиГ пообещал способствовать скорейшему вступлению страны в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Боснию и Герцеговину заявил, что считает полезным для ЕС присоединение к союзу стран Западных Балкан и пообещал способствовать вступлению БиГ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter, комментируя поездку.

Орбан отметил, что Евросоюз нуждается во вступлении стран Западных Балкан, "если хочет дать новый импульс европейской экономике и защитить ЕС от нелегальной миграции".

Always a pleasure to visit #Sarajevo . If we want to give new impetus to the European economy, and protect the EU from illegal #migration, we need the countries of the Western #Balkans. Hungary will assume the rotating Presidency of the European Council this July. We will do our… pic.twitter.com/gPfJ7ty8MZ April 4, 2024

Он напомнил, что Венгрия с июля начнет полугодовое председательство в Совете ЕС и пообещал "приложить максимум усилий, чтобы поспособствовать скорейшему вступлению БиГ".

Напомним, на мартовском саммите лидеры ЕС приняли политическое решение начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

Как известно, для отдельных членов ЕС принципиально важно, чтобы Украина не двигалась к членству в ЕС быстрее, чем балканские государства, которые дольше находятся на этом пути.

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