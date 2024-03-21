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ЄС вирішив почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною

Новини — Четвер, 21 березня 2024, 22:32

Лідери ЄС на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

"Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас!

Ваше місце в нашій європейській родині", написав Мішель у Twitter (X)

Він наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.

"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", – заявив Мішель.

Раніше повідомлялося, що прогрес Боснії та Герцеговини на її шляху приєднання до ЄС може ускладнити лідерам Євросоюзу на саміті цього тижня ухвалення рішення щодо України та Молдови.

Читайте пояснення "ЄП" про те, чому Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху України в ЄС.

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Боснія і Герцеговина